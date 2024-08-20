Пожар в Тернополе был самого высокого ранга сложности: пожарные обращались к врачам
Российские оккупанты в ночь на 20 августа атаковали Тернополь "Шахедами". Враги попали в промышленный объект, где вспыхнул пожар.
Огонь спасатели смогли потушить только в 14:40 20 августа. Попадание врага, по словам мэра города Сергея Надала, состоялось ориентировочно в 3 ночи 20 августа, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Тернополе
Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал на брифинге, что они привлекли к тушению пожара 23 единицы пожарной техники и 97 человек личного состава.
Пожар был достаточно сложный. Самый высокий ранг этому пожару был присвоен еще в три часа ночи (против 20 августа – 24 Канал). Во время тушения никто из работников объекта и жителей не травмировался,
– заявил Виктор Маслей.
По его словам, были сложности у работников ГСЧС, и после оказания экстренной медицинской помощи на месте – все было хорошо, люди продолжают нести службу.
"Понимаете, они работали в костюмах, в боевой одежде, на который сверху еще надевают теплоотражающий костюм, на улице 30 градусов, то были определенные подозрения на тепловые удары", – объяснил начальник ГСЧС на Тернопольщине.
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Заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко заявил, что по состоянию на 16:00 20 августа жители города не обращались к врачам с признаками отравления.
"Люди могут обращаться и днем и (за – 24 Канал) несколько дней... В этом нет ничего чрезвычайного. По опыту скажу, что даже на третий день люди обращались с каким-то обострением хронических болезней и где-то связывали с тем, что поблизости возникала та или иная чрезвычайная ситуация", – рассказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.