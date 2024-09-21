Дроны атаковали склад в Тихорецке Краснодарского края: возникли масштабный пожар и детонация

Дроны ночью 21 сентября атаковали российский город Тихорецк Краснодарского края. Под прицелом, похоже, был склад боеприпасов.

На месте возник сильный пожар и детонация. Между тем местные активно делятся видео последствий атаки, передает 24 Канал.

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В сети показали кадры мощной детонации в Тихорецке

Дроны прилетели в Тихорецк примерно в 4 утра.

Осторожно, нецензурная лексика! Момент атаки на Тихорецк: смотрите на видео

Впоследствии городской голова Вениамин Кондратьев подтвердил, что в городе зафиксирована атака беспилотников. Назвал он ее "террористической", а еще попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность.

Последствия атаки по Тихорецку: смотрите видео

Кондратьеву показалось, что силы ПВО и РЭБ якобы "подавили" два беспилотника. Впрочем, на месте продолжается мощный пожар и детонация.

В Тихорецке продолжается детонация на складе боеприпасов: смотрите видео

Из-за падения обломков одного беспилотников возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты,

– заявил мэр Тихорецка.

Сейчас на месте атаки пытаются работать российские пожарные.

Пожар и звуки детонации боеприпасов в Тихорецке: смотрите видео

"По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате чрезвычайной ситуации нет", – заверил Кондратьев.