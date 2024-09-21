Как яркий фейерверк: момент взрыва в российском Тихорецке попал на видео

В Тихорецке в Краснодарском крае России ночью 21 сентября прогремели взрывы. После этого на местном складе боеприпасов была мощная вторичная детонация.

Сам момент взрыва в Тихорецке попал на видео. Так, соответствующими кадрами делятся в российских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Мощные взрывы в Тихорецке

Ночью 21 сентября в российском Тихорецке в Краснодарском крае прогремели сильные взрывы. Тогда местные власти заявляли об атаке беспилотников. В частности, городской голова Вениамин Кондратьев отметил, что в городе зафиксирована атака дронов и назвал он ее "террористической".

В соцсетях местные жители и очевидцы публикуют кадры, на которых видно детонацию на местном складе с боеприпасами.

Именно кадры этих "ярких фейерверков" обнародовали в сети.

Взрыв в Тихорецке: смотрите видео

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика

Мощный взрыв в Краснодарском крае: смотрите видео

Вторичная детонация в Тихорецке: смотрите видео