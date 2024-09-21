В Тихорецке после атаки раздаются звуки детонации и видно много дыма

Дроны ночью 21 сентября попали в еще один российский склад с боеприпасами. Расположен он в населенном пункте Каменный Тихорецкого района Краснодарского края.

На опубликованных видео видно, что над местом атаки висит густой дым и раздаются звуки детонации. За последствиями работы дронов россияне могут наблюдать как минимум в 10-километровой зоне.

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Россияне показали последствия атаки по арсеналу в Каменном

Вблизи Тихорецка расположен один из крупнейших арсеналов России, и он играет важную роль в ее логистической системе. На момент атаки там было примерно 2 тысячи тонн боеприпасов.

Операция была сложной из-за мощных средств ПВО и РЭБ, которые охраняли этот объект. Впрочем, ВСУ все же удалось нанести мощный сокрушительный удар по этому складу боеприпасов.

Последствия атаки хорошо видно, как минимум на расстоянии 10 километров. Именно за столько расположен Тихорецк, жители которого из своих домов делятся кадрами нового "вида" склада БК в Каменном.

Добавим, что ранее городской голова Тихорецка Вениамин Кондратьев сообщил об эвакуации жителей этого поселка.

Над складом боеприпасов возле Тихорецка виднеется дым: смотрите видео