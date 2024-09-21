На опублікованих відео видно, що над місцем атаки висить густий дим та лунають звуки детонації. За наслідками роботи дронів росіяни можуть спостерігати як мінімум у 10-кілометровій зоні.

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Росіяни показали наслідки атаки по арсеналу у Камєнному

Поблизу Тихорєцька розташований один із найбільших арсеналів Росії, і він відіграє важливу роль у її логістичній системі. На момент атаки там було приблизно 2 тисячі тонн боєприпасів.

Операція була складною через потужні засоби ППО та РЕБ, які охороняли цей об'єкт. Втім, ЗСУ все ж вдалося завдати потужного нищівного удару по цьому складу боєприпасів.

Наслідки атаки добре видно, як мінімум на відстані 10 кілометрів. Саме за стільки розташований Тихорєцьк, мешканці якого зі своїх помешкань діляться кадрами нового "вигляду" складу БК у Камєнному.

Додамо, що раніше міський голова Тихорєцька Вєніамін Кондратьєв повідомив про евакуацію мешканців цього селища.

Над складом боєприпасів біля Тихорєцька видніється дим: дивіться відео