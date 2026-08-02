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24 Канал Новости Украины Зуевская ТЭЦ и не только: "Птицы Мадяра" нанесли удар по 13 энергоузлам на ВОТ
2 августа, 15:12
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Обновлено - 15:13, 2 августа

Зуевская ТЭЦ и не только: "Птицы Мадяра" поразили 13 энергоузлов на ВОТ

Анастасия Колесникова

За последние 72 часа Силы беспилотных систем атаковали на ВОТ 13 энергообъектов. Среди них – Зуевская ТЭЦ в Донецкой области.

Всего в период с 1 июля – 2 августа было поражено 177 энергетических объектов на ВОТ. Об этом сообщил командующий СБС "Мадяр".

Какие цели СБС атаковали на ВОТ?

Так, за 31 июля – 2 августа дронами были атакованы:

  • энергетическая инфраструктура на Зуевской ТЭЦ, город Зугрес, Донецкая область;
  • электроподстанция 330 кВ "Мирная", Мариуполь;
  • электроподстанция 220 кВ "Азовская-220", Мариуполь;
  • электроподстанция 110 кВ "Город-6", Мариуполь;
  • электроподстанция 110 кВ "Город-11", Мариуполь;
  • электроподстанция 110 кВ "Город-2", Мариуполь;
  • электроподстанция 150 кВ "Геническ" (повторно), Херсонская область;
  • электроподстанция 110 кВ "Тополино", Тополино, Запорожская область;
  • электроподстанция 110 кВ "Макорти", Бердянск, Запорожская область;
  • электроподстанция 110 кВ "Володарская", Никольское, Запорожская область;
  • электроподстанция, Бердянск, Запорожская область;
  • электроподстанция 150 кВ "Новоалексеевка", Новоалексеевка, Херсонская область;
  • электроподстанция 150 кВ "Геническ", Геническ, Херсонская область.

"Мадяр" уточнил, что после атаки в блэкауте до сих пор находятся Зуевская ТЭЦ, 3 электроподстанции в Мариуполе, одна – в Геническе, две – в Бердянске.

Напомним, что ранее Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил удар по логистическому комплексу Wildberries в Новосемейкино в Самарской области. Фактически этот центр перестал существовать.

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