Как сообщается в сети, беспилотники били по объектам энергетики противника в Донецкой и Луганской областях, Запорожье и Крыму.
Какие объекты на Востоке Украины подверглись ударам?
Под массированной атакой БПЛА в Донецкой области оказался оккупированный Зугрес. Там возник сильный пожар.
Дроны провели атаку на Зугрес: смотрите видео
Предварительно, повреждения получила Зуевская ТЭС.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Справка: Зуевская тепловая электростанция – одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. Станцию строили в 1975–1981 годах, а ее проектная мощность составляла 2 400 МВт (8 энергоблоков), хотя фактически работали четыре энергоблока общей мощностью около 1 220 МВт. С 2014 года ТЭС находится на временно оккупированной Россией территории Донецкой области.
Как красиво горит Зуевская ТЭС / Фото из сети
Под ударами дронов оказались также энергообъекты в оккупированном Бердянске, что в Запорожской области. Часть города осталась без электроснабжения. Вероятно, еще горит АЗС.
Удар по Бердянску / Фото из соцсети
Атака БПЛА на Бердянск: смотрите видео
В Луганской области взрывы раздавались в оккупированных Луганске и Должанске.
Что-то горит в Луганске / Фото из соцсети
Удары по Довжанску / Фото из соцсети
В Крыму ночью тоже было неспокойно. В Севастополе после ударов возник пожар.
Как пишет"Крымский ветер", в городе произошло возгорание либо на позиции 475 Центра РЭБ на мысе Фиолент, либо дальше, на высотах УАБ под Балаклавой, где расположены позиции российской ПВО.
Пожар в Севастополе на месте удара / Фото из сети
К слову, вечером 31 июля произошел пожар на одном из крупнейших НПЗ Европы"Нижнекамскнефтехим". Предприятие расположено в Татарстане, более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.