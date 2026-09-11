Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отразила атаку?

Российские войска начали атаку в 18:00 10 сентября. Для нанесения удара противник применил 161 ударный БПЛА типа "Шахед", в частности реактивные дроны, "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия". Кроме того, враг атаковал Украину дроном S8000 "Бандероль", который летел из Белгородской области России.

Запуски ударных беспилотников фиксировались с нескольких направлений. В частности, дроны летели из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины. К работе подключились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 11 сентября украинская ПВО уничтожила или подавила 138 вражеских БПЛА различных типов.

В то же время полностью отразить атаку не удалось. По предварительным данным, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 19 локациях, а еще в трех местах упали обломки сбитых беспилотников.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается – в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские БПЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, в Киеве ночью 11 сентября прогремела серия взрывов во время атаки российских войск реактивными беспилотниками. Воздушную тревогу в столице объявили в 02:41, а Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении города.

Около 03:30 в Киеве прогремели взрывы, после чего стало известно о действиях сил противовоздушной обороны. В результате атаки в Днепровском районе столицы возник пожар в 9-этажном жилом доме. На данный момент известно о 8 пострадавших, однако информация о последствиях атаки может уточняться.

В то же время под ударом оказалась и Киевская область, где из-за угрозы дронов воздушная тревога продолжалась почти весь день. Повреждения зафиксировали в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах: пострадали частные дома, автомобили, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника. Кроме того, в Бучанском районе вспыхнул пожар на складах.