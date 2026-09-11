КГВА сообщила первые сведения о последствиях обстрела. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева реактивными БПЛА 11 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 11 сентября впервые в 02:41. Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА противника в направлении столицы. К сожалению, по крайней мере одному из них удалось проникнуть в небо над городом.

Взрывы прогремели ближе к 03:30. В регионе активно работала Противовоздушная оборона.

В Киевской городской военной администрации чуть позже сообщили, что в результате воздушной атаки российской армии в Днепровском районе столицы возник пожар. Пострадал 9-этажный жилой дом.

На данный момент известно о 2 пострадавших.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Также в Киевской области воздушная тревога продолжалась почти весь день из-за постоянной угрозы беспилотников – повреждения получили Бучанский, Фастовский и Обуховский районы.

Зафиксированы попадания и разрушения частных домов, транспортных средств, складских и производственных помещений, ангара и ветеринарной клиники. Возник пожар на складах в Бучанском районе.

Добавим, что днем от атак врага пострадал Павлоград. Враг нанес удар по торговому центру в городе, вспыхнул пожар, погибли пять человек.