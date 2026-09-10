Как сообщил на своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Тимур Ткаченко, воздушная тревога в области продолжалась почти весь день из-за постоянной угрозы со стороны вражеских беспилотников.

Какова ситуация в Киевской области?

В результате вражеских ударов повреждения получили Бучанский, Фастовский и Обуховский районы.

Компетентные службы зафиксировали попадания и разрушения частных домов, транспортных средств, складских и производственных помещений, ангара и ветеринарной клиники.

В настоящее время спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожар в складских помещениях в Бучанском районе, возникший в результате обстрела.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего мужчины. Благодарю все службы, которые без перерыва работают над ликвидацией последствий атаки и помогают людям", – отметил чиновник.