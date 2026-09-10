Подробности сообщают ГСЧС и ОГА.
Каковы последствия атаки на Днепр
В результате попадания в Днепр повреждено предприятие пищевой промышленности. Рядом с ним вспыхнул пожар.
К сожалению, 2 человека погибли. Еще 5 человек получили ранения, среди них – ребенок.
Огонь охватил 12 легковых автомобилей и 2 микроавтобуса. Спасатели ликвидировали возгорание.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Атака на Днепр / ГСЧС
Россия нанесла удар по Днепру: смотрите видео
Обратите внимание! Атака на Украину продолжается практически непрерывно. О передвижении беспилотников можно узнать по ссылке.
Напомним, что Россия также атаковала Киев. Утром в Голосеевском районе россияне атаковали АЗС. Есть раненые.
Также оккупанты направили 3 беспилотника в Волынскую область. Все цели были сбиты ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.