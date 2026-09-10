Які наслідки атаки на Дніпро
Унаслідок влучання у Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості. Поруч із ним спалахнула пожежа.
На жаль, 2 людини загинули. Ще 5 осіб поранені, серед них – дитина.
Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та 2 мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Атака на Дніпро / ДСНС
Росія вдарила по Дніпру: дивіться відео
Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ. Вранці у Голосіївському районі росіяни атакували АЗС. Є поранені.
Також окупанти скерували 3 безпілотники на Волинську область. Усі цілі збила ППО. На щастя, минулося без постраждалих.