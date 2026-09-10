Про деталі пише ДСНС та ОВА.

Які наслідки атаки на Дніпро

Унаслідок влучання у Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості. Поруч із ним спалахнула пожежа.

На жаль, 2 людини загинули. Ще 5 осіб поранені, серед них – дитина.

Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та 2 мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.

Атака на Дніпро / ДСНС

Росія вдарила по Дніпру: дивіться відео

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ. Вранці у Голосіївському районі росіяни атакували АЗС. Є поранені.

Також окупанти скерували 3 безпілотники на Волинську область. Усі цілі збила ППО. На щастя, минулося без постраждалих.