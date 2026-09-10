Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.
Що відомо про атаку на Волинь?
За словами Романюка, на Волинську область летіли 3 російські цілі. Усіх їх знищили Сили протиповітряної оборони області.
На щастя, унаслідок падінь уламків постраждалих немає.
"Дякуємо за роботу", – звернувся начальник ОВА до бійців ППО.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ. Вночі у Голосіївському районі виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило.
А вранці у тому ж районі столиці росіяни атакували АЗС. За попередньою інформацією, поранення отримали троє осіб. Остаточна інформація про кількість і стан потерпілих уточнюється. Також відомо про загоряння одного автомобіля.