Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Що відомо про атаку на Волинь?

За словами Романюка, на Волинську область летіли 3 російські цілі. Усіх їх знищили Сили протиповітряної оборони області.

На щастя, унаслідок падінь уламків постраждалих немає.

"Дякуємо за роботу", – звернувся начальник ОВА до бійців ППО.

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ. Вночі у Голосіївському районі виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило.

А вранці у тому ж районі столиці росіяни атакували АЗС. За попередньою інформацією, поранення отримали троє осіб. Остаточна інформація про кількість і стан потерпілих уточнюється. Також відомо про загоряння одного автомобіля.