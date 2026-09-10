Як повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Тимур Ткаченко, повітряна тривога в області тривала майже протягом усього дня через постійну загрозу ворожих безпілотників.

Яка ситуація на Київщині?

Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

Уповноважені служби зафіксували влучання та руйнування приватних будинків, транспортних засобів, складських і виробничих приміщень, ангару й ветеринарної клініки.

Наразі рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу складських приміщень у Бучанському районі, що виникла в результаті обстрілу.

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого чоловіка. Дякую всім службам, які без упину працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають людям", – зазначив посадовець.

До слова, у мережі писали, що в районі Гостомеля на Київщині спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями телеграм-каналів, російські військові повторно вдарили по складу, після з'явилася інформація про нібито повторну детонацію. Наразі невідомо, що саме опинилося під ударом окупантів і які обставини інциденту.