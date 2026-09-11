Россия актаковала Украину "Шахедами", "Герберами" и "Пародиями": сколько целей сбила ПВО

В ночь на 11 сентября Россия совершила атаку на Украину более сотней ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отразила атаку?

Российские войска начали атаку в 18:00 10 сентября. Для нанесения удара противник применил 161 ударный БПЛА типа "Шахед", в частности реактивные дроны, "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия". Кроме того, враг атаковал Украину дроном S8000 "Бандероль", который летел из Белгородской области России.

Запуски ударных беспилотников фиксировались с нескольких направлений. В частности, дроны летели из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины. К работе подключились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 11 сентября украинская ПВО уничтожила или подавила 138 вражеских БПЛА различных типов.

В то же время полностью отразить атаку не удалось. По предварительным данным, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 19 локациях, а еще в трех местах упали обломки сбитых беспилотников.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается – в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские БПЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, в Киеве ночью 11 сентября прогремела серия взрывов во время атаки российских войск реактивными беспилотниками. Воздушную тревогу в столице объявили в 02:41, а Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении города.

Около 03:30 в Киеве прогремели взрывы, после чего стало известно о действиях сил противовоздушной обороны. В результате атаки в Днепровском районе столицы возник пожар в 9-этажном жилом доме. На данный момент известно о 8 пострадавших, однако информация о последствиях атаки может уточняться.

В то же время под ударом оказалась и Киевская область, где из-за угрозы дронов воздушная тревога продолжалась почти весь день. Повреждения зафиксировали в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах: пострадали частные дома, автомобили, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника. Кроме того, в Бучанском районе вспыхнул пожар на складах.