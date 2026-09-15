24 Канал следит за атакой и сообщает, где фиксируют наибольшую опасность.

Где сохраняется опасность атаки?

Где звучит тревога: смотрите на карте

20:00, 15 сентября

Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.

19:57, 15 сентября

УАБы в Донецкую область.

19:45, 15 сентября

Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с запада.

19:44, 15 сентября

Внимание!

Ракетная угроза на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!

19:43, 15 сентября

Реактивный БПЛА к северу от Теплика (Винницкая область), курс – северо-восточный (Черкасская область).

19:41, 15 сентября

Реактивный БПЛА из Черного моря в южную часть Николаевской области.