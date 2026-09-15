24 Канал следит за атакой и сообщает, где фиксируют наибольшую опасность.
Где сохраняется опасность атаки?
Где звучит тревога: смотрите на карте
В нашем Telegram – только оперативные новости
Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный. УАБы в Донецкую область. Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с запада. Внимание! Ракетная угроза на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К! Реактивный БПЛА к северу от Теплика (Винницкая область), курс – северо-восточный (Черкасская область). Реактивный БПЛА из Черного моря в южную часть Николаевской области.20:00, 15 сентября19:57, 15 сентября19:45, 15 сентября19:44, 15 сентября19:43, 15 сентября19:41, 15 сентября
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.
УАБы в Донецкую область.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с запада.
Внимание!
Ракетная угроза на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!
Реактивный БПЛА к северу от Теплика (Винницкая область), курс – северо-восточный (Черкасская область).
Реактивный БПЛА из Черного моря в южную часть Николаевской области.