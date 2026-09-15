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Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний. КАБи на Донеччину. Реактивний БпЛА на Київ із заходу. Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К! Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина). Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.20:00, 15 вересня19:57, 15 вересня19:45, 15 вересня19:44, 15 вересня19:43, 15 вересня19:41, 15 вересня
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
КАБи на Донеччину.
Реактивний БпЛА на Київ із заходу.
Увага!
Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!
Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина).
Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.