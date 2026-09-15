Россия терроризирует "Шахедами", была угроза из-за МиГ: в каких областях сохраняется опасность
Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога звучит в нескольких областях.
24 Канал следит за атакой и сообщает, где фиксируют наибольшую опасность.
Где сохраняется опасность атаки?
Где звучит тревога: смотрите на карте
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный. УАБы в Донецкую область. Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с запада. Внимание! Ракетная угроза на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К! Реактивный БПЛА к северу от Теплика (Винницкая область), курс – северо-восточный (Черкасская область). Реактивный БПЛА из Черного моря в южную часть Николаевской области.
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.
УАБы в Донецкую область.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с запада.
Внимание!
Ракетная угроза на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!
Реактивный БПЛА к северу от Теплика (Винницкая область), курс – северо-восточный (Черкасская область).
Реактивный БПЛА из Черного моря в южную часть Николаевской области.