Россия терроризирует "Шахедами", была угроза из-за МиГ: в каких областях сохраняется опасность

Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога звучит в нескольких областях.

24 Канал следит за атакой и сообщает, где фиксируют наибольшую опасность.

Где сохраняется опасность атаки?

Где звучит тревога: смотрите на карте