БпЛА атакуют Украину, под ударом был Харьков: где летят враждебные цели

Российские войска вновь запускают по Украине различные воздушные цели, в том числе с помощью ударных беспилотников. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Куда летят вражеские цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту