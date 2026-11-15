БпЛА атакуют Украину, под ударом был Харьков: где летят враждебные цели
Российские войска вновь запускают по Украине различные воздушные цели, в том числе с помощью ударных беспилотников. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.
О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Куда летят вражеские цели?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Винницкая область: Реактивные БПЛА пролетели мимо Калиновки в западном направлении Угроза применения баллистического оружия с севера Реактивный БПЛА на Кременчуг с востока Реактивные БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области Реактивный БПЛА в Полтавской области, направление Новые Санжары Черкасская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова. АБи в Херсоне Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к Золотоношам Реактивный БПЛА в Староконстантинове Реактивные БПЛА в Черкасской области, маршрут Звенигородка – Шпола УАБы в Запорожье Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в Вапнярку Реактивный БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область. Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Новомиргорода. Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс на юг Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Знаменки, курс – северо-западный Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя Сумская область: БПЛА направляется в сторону Конотопа. Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Песчанки. Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Ингулецкого. БПЛА в Харьковской области, направление Балаклея Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Козятина, курс – на запад В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко. В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека. Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна. Последствия атаки устраняют соответствующие службы. Реактивные БПЛА в Желтых Водах в Днепропетровской области. Реактивный БПЛА в Одесской области, курс на Подольск. Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча Винницкая область: Реактивный БПЛА в направлении Погребище. Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области. Реактивный БПЛА в Староконстантинове, прилетевший с востока в Хмельницкой области. Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жашкова Винницкая область: Реактивный БПЛА на севере области, курс – западный Российский БПЛА типа "Молния" нанес удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Враг попал в здание детского учебного заведения. Реактивный БПЛА в Синельниково (Днепропетровская область) Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина Реактивный БПЛА из Черниговской области – в Полтавскую область, курсом на Пирятин
Атаки на Сумскую общину
Враг нанес удар по Харькову
Винницкая область: Реактивные БПЛА пролетели мимо Калиновки в западном направлении
Угроза применения баллистического оружия с севера
Реактивный БПЛА на Кременчуг с востока
Реактивные БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области
Реактивный БПЛА в Полтавской области, направление Новые Санжары
Черкасская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова.
АБи в Херсоне
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к Золотоношам
Реактивный БПЛА в Староконстантинове
Реактивные БПЛА в Черкасской области, маршрут Звенигородка – Шпола
УАБы в Запорожье
Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в Вапнярку
Реактивный БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область.
Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Новомиргорода.
Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс на юг
Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Знаменки, курс – северо-западный
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя
Сумская область: БПЛА направляется в сторону Конотопа.
Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Песчанки.
Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Ингулецкого.
БПЛА в Харьковской области, направление Балаклея
Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Козятина, курс – на запад
В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко.
В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека.
Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна.
Последствия атаки устраняют соответствующие службы.
Реактивные БПЛА в Желтых Водах в Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА в Одесской области, курс на Подольск.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча
Винницкая область: Реактивный БПЛА в направлении Погребище.
Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области.
Реактивный БПЛА в Староконстантинове, прилетевший с востока в Хмельницкой области.
Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жашкова
Винницкая область: Реактивный БПЛА на севере области, курс – западный
Российский БПЛА типа "Молния" нанес удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Враг попал в здание детского учебного заведения.
Реактивный БПЛА в Синельниково (Днепропетровская область)
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина
Реактивный БПЛА из Черниговской области – в Полтавскую область, курсом на Пирятин