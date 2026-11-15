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24 Канал Новости Украины БпЛА атакуют Украину, в Киеве – угроза баллистики: где летят враждебные цели
15 ноября, 21:52
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Обновлено - 23:05, 15 ноября

БпЛА атакуют Украину, под ударом был Харьков: где летят враждебные цели

Дария Черныш

Российские войска вновь запускают по Украине различные воздушные цели, в том числе с помощью ударных беспилотников. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Куда летят вражеские цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

22:56, 15 ноября

Винницкая область: Реактивные БПЛА пролетели мимо Калиновки в западном направлении

22:49, 15 ноября

Угроза применения баллистического оружия с севера

22:46, 15 ноября

Реактивный БПЛА на Кременчуг с востока

22:43, 15 ноября

Реактивные БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области

22:39, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Полтавской области, направление Новые Санжары

22:35, 15 ноября

Черкасская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова.

22:33, 15 ноября

АБи в Херсоне

22:26, 15 ноября

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью

22:23, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к Золотоношам

22:20, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Староконстантинове

22:18, 15 ноября

Реактивные БПЛА в Черкасской области, маршрут Звенигородка – Шпола

22:16, 15 ноября

УАБы в Запорожье

22:14, 15 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в Вапнярку

22:11, 15 ноября

Реактивный БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область.

22:11, 15 ноября

Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Новомиргорода.

22:10, 15 ноября

Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс на юг

22:07, 15 ноября

Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Знаменки, курс – северо-западный

22:06, 15 ноября

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя

22:05, 15 ноября

Сумская область: БПЛА направляется в сторону Конотопа.

22:04, 15 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Песчанки.

22:00, 15 ноября

Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Ингулецкого.

21:58, 15 ноября

БПЛА в Харьковской области, направление Балаклея

21:57, 15 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Козятина, курс – на запад

21:55, 15 ноября

Атаки на Сумскую общину

В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко.

В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека.

  • В больницу доставили 22-летнего мужчину, получившего многочисленные ранения в результате попадания дрона в припаркованный автомобиль в Ковпаковском районе города.
  • Также в результате удара вблизи частного дома в Стецковском старостате 15-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию.

Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна.

Последствия атаки устраняют соответствующие службы.

21:52, 15 ноября

Реактивные БПЛА в Желтых Водах в Днепропетровской области.

21:51, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Одесской области, курс на Подольск.

21:51, 15 ноября

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча

21:48, 15 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА в направлении Погребище.

21:46, 15 ноября

Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области.

21:44, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Староконстантинове, прилетевший с востока в Хмельницкой области.

21:40, 15 ноября

Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жашкова

21:35, 15 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА на севере области, курс – западный

21:35, 15 ноября

Враг нанес удар по Харькову

Российский БПЛА типа "Молния" нанес удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Враг попал в здание детского учебного заведения.

21:34, 15 ноября

Реактивный БПЛА в Синельниково (Днепропетровская область)

21:27, 15 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина

13:15, 15 ноября

Реактивный БПЛА из Черниговской области – в Полтавскую область, курсом на Пирятин