Россия била по медучреждению, энергетике, есть раненые и жертвы: все о ночном терроре Украины
19 октября Россия продолжила терроризировать Украину циничными обстрелами. Она наносила удары по медицинскому учреждению, объектам энергетики и многим другим гражданским объектам. К сожалению, есть раненые и погибшие.
"24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию о ночном терроре в Украине.
Каковы последствия атаки 19 октября
В Кривом Роге погибли двое мужчин в результате атаки России на промышленное предприятие. На месте работают все экстренные службы. Масштабы разрушений выясняются. В результате падения дрона в Зубре Львовского района были повреждены 11 жилых домов, гараж и 8 автомобилей. Люди не пострадали. В Черниговской области в результате российских атак пострадали два человека. В Чернигове в результате удара ракетой "Бандеролла" повреждены фасад лицея, учебные классы и окна. В соседних многоэтажных домах также выбиты стекла. В других населенных пунктах области зафиксированы повреждения возле храма и крыши частного дома. В Соломенском районе в результате вражеской атаки серьезные повреждения получил один из консультативно-диагностических центров города. Взрывная волна выбила более 200 окон, дверей в помещениях, повредила потолки. А также оборудование в медучреждении. Пострадавших среди персонала нет. Медицинских работников на данный момент перевели на работу в другие учреждения. Пациентов на момент атаки в медицинском центре не было. В результате вражеских атак в различных уголках Ровенской области произошло отключение электроэнергии. Больше всего – в Ровенском районе. Новые атаки затрудняют работу энергетиков по восстановлению. Россия продолжает массированную атаку по энергетической инфраструктуре. В результате очередного обстрела зафиксированы разрушения и в Винницкой области. В части области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение. Компетентные службы работают над восстановлением. Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски. В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна. В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры. В Полтавском районе вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет. В ночь на 19 октября Россия нанесла баллистические удары по столице. Последствия зафиксированы как минимум в трех районах города. В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек. В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания. В Днепровском районе повреждено учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими ударами. В течение ночи силы ПВО наносили удары по Ровенской области. Было зафиксировано немало сбитых целей. Вместе с тем Россия совершила атаку на несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, две женщины получили ранения.
Кривой Рог
Львовская область
Черниговская область
Киев
Ровенская область
Житомирская область
Винницкая область
Киевская область
Полтавская область
Киев
Ровенская область
В Кривом Роге погибли двое мужчин в результате атаки России на промышленное предприятие.
На месте работают все экстренные службы. Масштабы разрушений выясняются.
В результате падения дрона в Зубре Львовского района были повреждены 11 жилых домов, гараж и 8 автомобилей.
Люди не пострадали.
В Черниговской области в результате российских атак пострадали два человека.
В Чернигове в результате удара ракетой "Бандеролла" повреждены фасад лицея, учебные классы и окна. В соседних многоэтажных домах также выбиты стекла.
В других населенных пунктах области зафиксированы повреждения возле храма и крыши частного дома.
В Соломенском районе в результате вражеской атаки серьезные повреждения получил один из консультативно-диагностических центров города. Взрывная волна выбила более 200 окон, дверей в помещениях, повредила потолки. А также оборудование в медучреждении.
Пострадавших среди персонала нет. Медицинских работников на данный момент перевели на работу в другие учреждения.
Пациентов на момент атаки в медицинском центре не было.
В результате вражеских атак в различных уголках Ровенской области произошло отключение электроэнергии. Больше всего – в Ровенском районе.
Новые атаки затрудняют работу энергетиков по восстановлению.
Россия продолжает массированную атаку по энергетической инфраструктуре.
В результате очередного обстрела зафиксированы разрушения и в Винницкой области. В части области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение.
Компетентные службы работают над восстановлением.
Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.
К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.
В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.
В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.
В Полтавском районе вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на 19 октября Россия нанесла баллистические удары по столице. Последствия зафиксированы как минимум в трех районах города.
В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек.
В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания.
В Днепровском районе повреждено учебное заведение.
Спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими ударами.
В течение ночи силы ПВО наносили удары по Ровенской области. Было зафиксировано немало сбитых целей.
Вместе с тем Россия совершила атаку на несколько объектов гражданской инфраструктуры.
По предварительной информации, две женщины получили ранения.