Россия била по медучреждению, энергетике, есть раненые и жертвы: все о ночном терроре Украины

19 октября Россия продолжила терроризировать Украину циничными обстрелами. Она наносила удары по медицинскому учреждению, объектам энергетики и многим другим гражданским объектам. К сожалению, есть раненые и погибшие.

"24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию о ночном терроре в Украине.

Каковы последствия атаки 19 октября