"Шахеды" снова летят на Украину: какие области находятся в опасности

3 сентября Россия вновь запустила по Украине ударные беспилотники. В нескольких регионах уже объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" следит за ходом атаки и фиксирует основные события.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте