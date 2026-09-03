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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова летят на Украину: какие области находятся в опасности
3 сентября, 21:46
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"Шахеды" снова летят на Украину: какие области находятся в опасности

Вероника Соцкова

3 сентября Россия вновь запустила по Украине ударные беспилотники. В нескольких регионах уже объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" следит за ходом атаки и фиксирует основные события.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

 

21:57, 03 сентября

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области из Харьковской области.

Реактивные БПЛА в Полтавской области, в центре и на западе, курс на запад.

21:53, 03 сентября

УАБы в Харьковскую область.

 

21:51, 03 сентября

УАБы в Запорожскую область.

Реактивный БПЛА на Запорожье с юга.

21:40, 03 сентября

Реактивный БПЛА направляется на Кропивницкий с юга.

 

21:36, 03 сентября

Реактивный БПЛА в центре Полтавской области, движется в северо-западном направлении.

Реактивные БПЛА на западе Николаевской области, курс на Одесскую область.

21:21, 03 сентября

Реактивные БПЛА в Полтавской области с севера и востока.

Реактивный БПЛА к западу от Николаева, курс на север.

21:18, 03 сентября

Реактивные БПЛА на Кропивницкий с юга.

 

21:17, 03 сентября

УАБы в Запорожскую область.

 

21:08, 03 сентября

Реактивные БПЛА в населенном пункте Лозовая с юга Харьковской области.

 

21:02, 03 сентября

УАБы в Харьковскую область.

 