Уничтоженные дома, инфраструктура и много пострадавших: все о ночной атаке на Украину 31 января

Россия выпустила по Украине более 100 БпЛА в ночь на 31 января. Боевая работа проводилась в 12 регионах.

Все, что известно о последствиях атаки России на Украину в ночь на 31 января – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также "Шахед" попал в многоэтажку, много пострадавших, есть жертвы: все об атаке на Сумы 30 января

Что известно о ночной атаке на Украину

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 31 января оккупационные войска выпустили по Украине 102 ударных БпЛА.

Откуда происходили пуски БпЛА:

Курск;

Брянск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск в России;

Чауда в Крыму.

По состоянию на 9:00 в Воздушных силах подтвердили сбитие 59 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны – без негативных последствий.

Какие последствия ночной атаки в Киеве и области

В ночь на 31 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:40, а в самом Киеве – в 03:57. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов в направлении столицы.

В 04:27 жители Киева услышали серию взрывов – вероятно, это была работа сил ПВО. Уже в 04:49 воздушную тревогу отменили.

Сначала городской голова Виталий Кличко сообщил, что на Оболони обломки сбитого БпЛА повредили балкон в многоэтажке и выбили стекла в квартире. Однако впоследствии председатель КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что информация о падении обломков в этом районе не подтвердилась.

Заметим, что уже в 08:06 в Киеве снова объявили воздушную тревогу. В 08:13 начала поступать информация о повторных взрывах в столице.

Также в ночь на 31 января под ударом оказалась Киевская область. Полицейские зафиксировали, что в одном из районов поврежден грузовой автомобиль, забор и складские помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Какие последствия атаки БпЛА в Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили в области 6 ударных БпЛА.

В результате атаки повреждены окна, фасады и заборы в трех частных домах,

– рассказал глава ОВА.

В то же время заместитель Староконстантиновского городского головы по вопросам деятельности органов исполнительной власти Олег Барыкин рассказал немного больше деталей относительно ночной атаки "Шахедов". Он поделился, что в Староконстантиновской общине повреждено более 10 частных жилых домов. На местах работает комиссия по обследованию и возмещению.

Какие последствия атаки вражеских БпЛА в Черкассах

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал в небе над Черкасской областью удалось сбить 6 вражеских БпЛА.

Однако в областном центре обломки "Шахеда" повредили балкон в одной из квартир многоэтажки.

В дальнейшем там возник пожар, который уже ликвидировали. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть,

– сообщил Игорь Табурец.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На Николаевщине есть повреждения из-за падения обломков

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбили один "Шахед". Падение обломков зафиксировано в Баштанском районе.

Повреждены окна, крыша и ограждения трех частных домов. Обесточены 25 бытовых абонентов, принимаются меры по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет,

– рассказал Ким.

Что известно об атаке БпЛА на Чернигов

В ОВА рассказали, что утром 31 января в окрестностях Чернигова зафиксировано падение вражеского беспилотника. Инцидент произошел примерно после 9:00 в одном из частных секторов города.

Ударная волна повредила жилые дома – выбиты окна, повреждены крыши. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас на месте работают экстренные службы и коммунальщики, которые оценивают масштабы разрушений и помогают местным жителям.

Последствия атаки БпЛА в окрестностях Чернигова / Фото Вячеслава Чауса

Какие последствия атаки ударных БпЛА в Одесской области

В ночь на 31 января российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. На этот раз под удар попал Черноморск.

В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Ранения получили четыре человека, среди них – врач, который в момент атаки проводил операцию.

Враг атаковал Одесскую область / Фото Одесской ОГА и областной прокуратуры

Двое пострадавших госпитализированы, остальные – лечатся амбулаторно. По данным прокуратуры, ранения получили водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и медик.

Из-за удара в части Черноморска и пригорода возникли проблемы с электроснабжением, энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.