Ночью Россия атаковала "Искандерами" и "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь на 8 августа оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ракетами и ударными БПЛА. По вражеским целям отработали силы ПВО.

В частности, Россия атаковала "Искандерами" и "Шахедами". В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 8 августа российские захватчики ударили 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области, а также 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. Кроме этого враг атаковал 4-мя ударными БПЛА типа Shahed с направления Ейск, что в России.

Так, командующий Воздушными силами ВСУ сообщил, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59. Также удалось обезвредить 4 ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Сбито 2 ракеты и 4 ударных БПЛА,

– говорится в сообщении.



Силы ПВО этой ночью сбили 2 вражеские ракеты и 4 ударных БПЛА / Инфографика Воздушных сил ВСУ