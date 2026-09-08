Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что заставило Польшу поднять истребители?

В польском воздушном пространстве начали действовать военные самолеты. Так решили польские военные для защиты собственного воздушного пространства и обеспечения возможности оперативно реагировать на потенциальные угрозы, которые могли возникнуть вблизи границы.

Помимо истребителей, в повышенную готовность перевели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Польское командование подчеркнуло, что ситуация находится под постоянным контролем.

В то же время в Польше отметили, что принятые меры носят превентивный характер. На момент публикации сообщения польское воздушное пространство не было нарушено.

Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 8 сентября, по предварительным данным, пострадали 6 человек, еще 13 удалось спасти, 2 погибли. Россия осуществила очередной массированный обстрел столицы, в результате чего разрушения и пожары зафиксировали как минимум в пяти районах города.

В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа обрушились конструкции, однако возгорания не произошло. По другому адресу там загорелся гараж, а огонь распространился на соседнее нежилое здание и бизнес-центр, где спасатели обнаружили и спасли одного пострадавшего.

Также в Голосеевском районе спасатели вывели на свежий воздух двух человек, оказавшихся заблокированными в квартире 16-этажного дома из-за повреждений, нанесенных взрывной волной.

В Соломенском районе спасатели спасли 10 человек из поврежденного пятиэтажного дома, еще одного человека госпитализировали до прибытия подразделений ГСЧС. В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома, а в Подольском районе возник пожар в складском здании, загорелись автомобили и гаражные боксы.

В Днепровском районе пожарные также ликвидировали пожар в гаражах. Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется, работы на местах атаки продолжаются.