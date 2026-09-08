Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що змусило Польщу підняти винищувачі?

У польському повітряному просторі почали діяти військові літаки. Таке рішення польські військові ухвалили для захисту власного повітряного простору та забезпечення можливості оперативно реагувати на потенційні загрози, які могли виникнути поблизу кордону.

Окрім винищувачів, у підвищену готовність перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Польське командування наголосило, що ситуацію постійно контролюють.

Водночас у Польщі зазначили, що вжиті заходи мали превентивний характер. Станом на момент повідомлення польський повітряний простір не був порушений.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 8 вересня, попередньо, постраждали 7 людей, ще 13 вдалося врятувати, 2 загинули. Росія здійснила черговий масований обстріл столиці, внаслідок чого руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п'яти районах міста.

У Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйнувалися конструкції, однак займання не виникло. За іншою адресою там спалахнув гараж, а вогонь поширився на сусідню нежитлову будівлю та бізнес-центр, де рятувальники виявили та врятували одного постраждалого.

Також у Голосіївському районі надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, які опинилися заблокованими у квартирі 16-поверхового будинку через пошкодження вибуховою хвилею.

У Солом'янському районі рятувальники врятували 10 людей із пошкодженої п'ятиповерхівки, ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС. У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку, а в Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі та загорілися автомобілі й гаражні бокси.

У Дніпровському районі вогнеборці також ліквідовували пожежу в гаражах. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється, роботи на місцях атаки тривають.