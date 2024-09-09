Атака "Шахеда" на Верховную Раду: в парламенте рассказали, испугались ли депутаты

Несколько дней подряд страна-агрессор наносит удары по украинской столице с воздуха. Во время одной из атак "Шахед" залетел в правительственный квартал. В Верховной Раде поделились эмоциями по этому поводу.

Ночью 7 сентября россияне совершили воздушную атаку на Киев, запустив по нему "Шахеды". Обломки одного из вражеских дронов упали возле здания Верховной Рады. Сергей Евтушок, первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики, в эфире телемарафона прокомментировал этот инцидент, передает 24 Канал.

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Испугались ли нардепы

Евтушок подтвердил, что в правительственном квартале были найдены обломки "Шахеда". Это свидетельствует, по мнению чиновника, о недостаточно построенной защите квартала, где расположены здания Кабмина, Офиса президента, парламента.

Нардеп предположил, что целью оккупантов могла быть Верховная Рада. Ведь она является важным символом становления украинской независимости.

В то же время чиновник выразил удивление, что парламент был атакован именно ночью. Впрочем, возможно, в это время врагу было проще проникнуть в квартал вне видимости систем ПВО.

Возможно, он направлялся в другие здания правительственного квартала. Но то, что он уже появился в правительственном квартале, свидетельствует о необходимости усиливать системы ПВО,

– подчеркнул Евтушок.

На вопрос журналиста, начали ли депутаты после этого инцидента чувствовать себя менее защищенными, чиновник ответил отрицательно.

Если откровенно, то нет. Волнения никакого нет. Более того, во время заседаний, когда раздается тревога, не все выходят из сессионного зала. Хотя сейчас сообщения такие, что может быть атака баллистикой. Наши представители комендатуры настаивают на том, чтобы мы спускались в укрытие,

– рассказал Евтушок.

К слову, во время атаки 7 сентября все вражеские цели над Киевом были уничтожены, обломки упали в 4-х локациях.