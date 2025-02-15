Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Какие последствия атаки на Волгоград
Ранее была информация о том, что один из БпЛА, который атаковал Волгоград, попал в многоэтажку на улице генерала Шумилова, 77. Он расположен напротив дома 30, который входит в реестр жилья военнослужащих.
БпЛА попал в многоэтажку в Волгограде: смотрите видео
Для их нужд в доме было выделено 11 квартир. Заметим, что в 21 доме на той же улице расположен местный военкомат.
Интересно, что губернатор Волгоградской области сообщил, что все БпЛА якобы были перехвачены и нейтрализованы, а пострадавших нет.
В то же время он добавил, что в результате падения обломков на территории промзоны якобы возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Впоследствии в Минобороны страны-агрессора сообщили, что над Волгоградом якобы сбили 17 БпЛА. Также появилась уточненная информация, о последствиях атаки беспилотников на город. Сообщается, что юге города также якобы зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля.
Интересно, что на видео не слышно звуков работы ПВО, а лишь шум от БпЛА, который, похоже, достаточно свободно передвигался воздушным пространством страны-агрессора.
Также российские СМИ утверждают, что дом якобы серьезных повреждений не получил.