Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Россию массированно атаковали дроны: что известно

Какие последствия атаки на Волгоград

Ранее была информация о том, что один из БпЛА, который атаковал Волгоград, попал в многоэтажку на улице генерала Шумилова, 77. Он расположен напротив дома 30, который входит в реестр жилья военнослужащих.

БпЛА попал в многоэтажку в Волгограде: смотрите видео

Для их нужд в доме было выделено 11 квартир. Заметим, что в 21 доме на той же улице расположен местный военкомат.

Интересно, что губернатор Волгоградской области сообщил, что все БпЛА якобы были перехвачены и нейтрализованы, а пострадавших нет.

В то же время он добавил, что в результате падения обломков на территории промзоны якобы возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Впоследствии в Минобороны страны-агрессора сообщили, что над Волгоградом якобы сбили 17 БпЛА. Также появилась уточненная информация, о последствиях атаки беспилотников на город. Сообщается, что юге города также якобы зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля.

Интересно, что на видео не слышно звуков работы ПВО, а лишь шум от БпЛА, который, похоже, достаточно свободно передвигался воздушным пространством страны-агрессора.

Также российские СМИ утверждают, что дом якобы серьезных повреждений не получил.