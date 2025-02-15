Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки на Волгоград

Раніше була інформація про те, що один з БпЛА, який атакував Волгоград, влучив у багатоповерхівку на вулиці генерала Шумилова, 77. Він розташований навпроти будику 30, який входить в реєстр житла військовослужбовців.

БпЛА влучив у багатоповерхівку у Волгограді: дивіться відео

Для їхніх потреб в будинку було виділено 11 квартир. Зауважимо, що у 21 будинку на тій самій вулиці розташований місцевий військкомат.

Цікаво, що губернатор Волгоградської області повідомив, що всі БпЛА нібито були перехоплені та нейтралізовані, а постраждалих немає.

Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків на території промзони нібито виникло загоряння, яке оперативно ліквідували.

Згодом у Міноборони країни-агресорки повідомили, що над Волгоградом буцімто збили 17 БпЛА. Також з'явилася уточнена інформація, щодо наслідків атаки безпілотників на місто. Повідомляється, що півдні міста також нібито зафіксовано падіння уламків на покрівлю житлового будинку та пошкодження припаркованого автомобіля.

Цікаво, що на відео не чути звуків роботи ППО, а лише шум від БпЛА, який, схоже, досить вільно пересувався повітряним простором країни-агресорки.

Також російські ЗМІ стверджують, що дім начебто серйозних пошкоджень не зазнав.