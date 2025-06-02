Погибли военные из учебного авиацентра: в Воронежской области есть жертвы из-за атаки дронов
- В ночь на 2 июня в результате атаки дронов в Воронежской области погибли двое российских военнослужащих.
- Власти Воронежской области не сообщили об атаке или жертвах, согласно данным российских СМИ.
В ночь на 2 июня ударные беспилотники в очередной раз атаковали Россию. В результате этого в Воронежской области погибли двое российских военнослужащих.
Однако власти региона решили не рассказывать ни об атаке, ни о жертвах, которые вызвали дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке на Воронежскую область
По данным источников российских СМИ в экстренных службах региона, в ночь на 2 июня дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Валерия Павловича Чкалова в Воронежской области. В результате этого погибли двое российских военнослужащих.
Напомним, что этой ночью в России были зафиксированы "неизвестные беспилотники" в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.
Местные жители сообщали о взрывах и дыме, тогда как власти заявляли о сбивании дронов системами ПВО. Стоит заметить, что в результате атаки в некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью.