Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожской городской власти Дмитрий Кирильчук, отметив, что коммунальные службы продолжают разбирать завалы. Повреждено большое количество домов и автомобилей.

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Последствия атаки на Запорожье

По словам депутата, ночная атака была самой масштабной атакой на Запорожье за время войны. В городе было очень шумно, российские дроны летели один за другим. Подтверждено, что общее количество беспилотников составляло 18 штук.

Ликвидация последствий продолжается. Все коммунальные службы сразу после отбоя воздушной тревоги прибыли на места прилетов. Размер охваченной территории пока назвать не можем, но она значительная,

– подчеркнул он.

В результате вражеской атаки повреждены 14 многоэтажек, более 10 частных домов, учебное заведение, автомойка и кафе. Россияне сознательно атаковали гражданскую застройку города, но самое главное – пострадавших среди горожан нет.

Депутат добавил, что после поражения были проблемы с электроснабжением, которое в течение 30 минут было восстановлено у 400 абонентов.

К слову, городской голова Иван Федоров сообщил, что россияне на протяжении нескольких недель пытаются наносить удары по подстанциям в Запорожской области, чтобы обесточить гражданское население. Такую же цель враг имел и сегодня ночью.