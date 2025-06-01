В результате атаки России в Запорожье разрушен склад с гуманитарной помощью
- Российская армия нанесла удар по Запорожью 14 июня, разрушив склад с гуманитарной помощью стоимостью примерно 3 миллиона долларов.
- В результате атаки повреждены 2 машины, 3 электрокары, технику, генераторы, а также пострадали другие объекты, включая магазин и остановку общественного транспорта; двое полицейских получили ранения.
На рассвете 14 июня российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате этого был разрушен склад с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой комментарий председателя общественной организации Александра Белюги для Суспильне.
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Последствия атаки на гуманитарное предприятие
Александр Белюга отметил, что два дня назад они получили 5 фур помощи. На складе хранилось помощи на сумму примерно 3 миллиона долларов, в том числе машины, электрокары, которые взяли в кредит.
Мы три года занимались помощью людям. Предоставляли гуманитарную помощь: продукты, средства гигиены. Сейчас все уничтожено,
– говорит волонтер.
В результате атаки повреждены 2 машины и 3 электрокары, техника, генераторы. Александр говорит, что это был их основной склад. Здесь они собирались и ездили после прилетов на помощь.
Александр Белюга рассказал об атаке на предприятие: смотрите видео
Заметим, по данным главы ОВА Ивана Федорова, Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов". Обстрелом повреждено гуманитарное предприятие, магазин, остановку общественного транспорта. Также взрывом повреждены многоэтажки. Двое полицейских получили ранения.