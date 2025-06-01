В результате атаки России в Запорожье разрушен склад с гуманитарной помощью

На рассвете 14 июня российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате этого был разрушен склад с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой комментарий председателя общественной организации Александра Белюги для Суспильне.

Смотрите также Россия запустила по Украине почти 60 беспилотников: сколько сбила ПВО

Последствия атаки на гуманитарное предприятие

Александр Белюга отметил, что два дня назад они получили 5 фур помощи. На складе хранилось помощи на сумму примерно 3 миллиона долларов, в том числе машины, электрокары, которые взяли в кредит.

Мы три года занимались помощью людям. Предоставляли гуманитарную помощь: продукты, средства гигиены. Сейчас все уничтожено,

– говорит волонтер.

В результате атаки повреждены 2 машины и 3 электрокары, техника, генераторы. Александр говорит, что это был их основной склад. Здесь они собирались и ездили после прилетов на помощь.

Александр Белюга рассказал об атаке на предприятие: смотрите видео

Заметим, по данным главы ОВА Ивана Федорова, Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов". Обстрелом повреждено гуманитарное предприятие, магазин, остановку общественного транспорта. Также взрывом повреждены многоэтажки. Двое полицейских получили ранения.