Россияне нанесли удар дронами по Запорожью: повреждены дома, есть пострадавшие

Вечером 5 сентября враг совершил атаку на Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и нежилые помещения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об атаке?

Россияне совершили массированный налет ударных беспилотников на Запорожье, поэтому в области длительное время сохранялся красный уровень опасности.

Один из вражеских дронов попал в нежилое помещение, поэтому было зафиксировано задымление. Также российские беспилотники провели атаку на жилые дома, где возникли пожары.

Враг совершил атаку на Запорожье: смотрите видео

Кроме того, враг поразил административное здание в одном из районов Запорожья. В результате атаки в разных местах пострадали шесть человек.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Местных жителей призывают оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, враг совершил атаку на Чугуев в Харьковской области ударным беспилотником, поразив частный жилой дом. В результате вражеского удара погибли трое человек – 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Также острую стрессовую реакцию пережили 28-летний мужчина и две 75-летние женщины.

В результате прямого попадания частный дом был полностью разрушен, а рядом повреждены гаражи и три гражданских автомобиля. Кроме того, в многоэтажном доме выбило окна. На месте работают правоохранители, медики и спасатели, которые проводят обход территории и ликвидируют последствия атаки.