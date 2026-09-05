Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Іван Федоров.

Що відомо про атаку?

Росіяни здійснили масований наліт ударних безпілотників на Запоріжжя, через що в області тривалий час зберігався червоний рівень небезпеки.

Один із ворожих дронів влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого зафіксували задимлення. Також російські безпілотники атакували житлові будинки, де виникли пожежі.

Ворог атакував Запоріжжя: дивіться відео

Крім того, ворог поцілив в адміністративну будівлю в одному з районів Запоріжжя. На різних локаціях унаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Місцевих жителів закликають залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ворог атакував Чугуїв на Харківщині ударним безпілотником, поціливши у приватний житловий будинок. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Ще одна жінка зазнала важких травм і була госпіталізована. Також гостру реакцію на стрес пережили 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Внаслідок прямого влучання приватний будинок був повністю зруйнований, а поруч пошкоджено гаражі та три цивільні автомобілі. Крім того, у багатоповерхівці вибило вікна. На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники, які проводять обхід території та ліквідовують наслідки атаки.