Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку?

Російські військові атакували Чугуїв безпілотником, поціливши у приватний житловий будинок. Внаслідок удару будинок, господарчу споруду та гараж було зруйновано, на місці спалахнула пожежа.

Унаслідок обстрілу постраждала 40-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Кількість загиблих зросла до трьох. За уточненою інформацією, серед жертв 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Наразі правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, аби виявити можливих постраждалих. Екстрені служби також продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Сьогоднішня атака вкотре підтверджує: росія – держава-терорист, яка цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях,

– ідеться у повідомленні.