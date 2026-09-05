Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке?

Российские военные провели атаку на Чугуев с помощью беспилотника, поразив частный жилой дом. В результате удара дом, хозяйственная постройка и гараж были разрушены, на месте вспыхнул пожар.

В результате обстрела пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Число погибших возросло до трех. По уточненной информации, среди жертв – 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.

В настоящее время правоохранители, медики и спасатели проводят обход территории, чтобы выявить возможных пострадавших. Экстренные службы также продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Сегодняшняя атака в очередной раз подтверждает: Россия – государство-террорист, которое целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее под ударом оказалась Киевская область. В Бучанском районе погибли два человека. В то же время в Фастовском районе спасатели ГСЧС продолжают тушить пожар, возникший после российской атаки.