Конец рабочего дня, рядом общественный транспорт: детали страшного удара по Запорожью

В Запорожье 9 января объявлено днем траура. В результате вчерашней российской атаки по городу погибли 13 человек, 119 раненых. Сейчас разбор завалов на месте трагедии завершен.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал 24 Каналу, что враг ударил недалеко от административного здания. Большое количество людей было на улице, поэтому жертв и раненых очень много.

К теме Люди лежат без ног, дым черный, крик стоит, – очевидцы о вражеской атаке на Запорожье

Намеренно били по людному месту

"Основная причина такого количества жертв – это то, что конец рабочего дня, проходная крупного предприятия, рядом остановка, движение трамваев, общественного транспорта, люди активно передвигались", – рассказал Сергей Лышенко.

Россияне никогда не руководствовались в своих действиях минимизацией жертв среди гражданского населения. Учитывая, что удар нанесли именно в по людном месте, то вполне возможно, что одной из целей врага было поражение наибольшего количества мирных жителей.

Террор для россиян всегда был элементом их военной политики, потому что через запугивание местного населения, они поднимают панические настроения. Оккупанты надеются, что паника приведет к парализации экономики отдельно взятого региона,

– отметил депутат Запорожского областного совета.

Замысел россиян заключается в том, что после подобных атак есть большое количество жертв, люди начинают выезжать. Мы помним, как в начале полномасштабного вторжения, из-за этого "рвались экономические цепи". Так что, такие обстрелы могут иметь последствия для всей страны.

Как реагируют местные

Стоит понимать, что крупные предприятия уже давно частично релокировали свои производства. Поэтому нанесение ударов по ним уже не имеет такого эффекта, как в 2022 году. "Мотор Сич" обстреливают не впервые, чтобы уничтожить там ценное оборудование или специалистов.

Первая реакция местных – это шок, ведь есть большое количество погибших. К тому же по этим улицам ежедневно ходят люди. Я проезжал там за 2 часа до обстрела. Поэтому все понимают, что при таких условиях нет гарантий, что именно ты не будешь следующей жертвой,

– подчеркнул Сергей Лышенко.

Но сейчас в городе остались, как правило, те люди, которые не планируют выезжать. Ведь те, кто хотели уехать или видели риски для проживания, сделали это еще в 2022 или в 2023 годах.

В каком состоянии раненые

Среди госпитализированных 10 человек находятся в критическом состоянии. Эта цифра не меняется с вечера 8 января. Им оказывают помощь медики.

Кроме того, все отмечают четкую и слаженную работу медиков, их сотрудничество с полицией и ГСЧС. Это позволяло оперативно оказывать помощь, распределять пострадавших по медицинским учреждениям, потому что одна больница не могла принять такую нагрузку,

– отметил депутат Запорожского областного совета.

Напомним россияне ударили КАБами по крупнейшему промышленному предприятию города во время, когда работники выходили из смены. Повреждены 4 админздания, около 30 машин и трамвай. Есть много раненых, среди которых 13-летний ребенок.

В Кремле традиционно попытались переложить ответственность на Украину и обвинили в трагедии украинскую ПВО. Страшные кадры обстрела назвали фейком, а удар по гражданским – "работой по военным объектам ВСУ".