Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів 24 Каналу, що ворог вдарив недалеко від адміністративної будівлі. Велика кількість людей була на вулиці, тому жертв і поранених дуже багато.

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Навмисно били по людному місці

"Основна причина такої кількості жертв – це те, що кінець робочого дня, прохідна великого підприємства, поруч зупинка, рух трамваїв, громадського транспорту, люди активно пересувалися", – розповів Сергій Лишенко.

Росіяни ніколи не керувалися у своїх діях мінімізацію жертв серед цивільного населення. Враховуючи, що удар завдали саме в по людному місці, то цілком можливо, що однією з цілей ворога було ураження якнайбільшої кількості мирних мешканців.

Терор для росіян завжди був елементом їхньої військової політики, тому що через залякування місцевого населення, вони підіймають панічні настрої. Окупанти сподіваються, що паніка призведе до паралізації економіки окремо взятого регіону,

– зауважив депутат Запорізької обласної ради.

Задум росіян полягає в тому, що після подібних атак є велика кількість жертв, люди починають виїжджати. Ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення, через це "рвалися економічні ланцюги". Отже, такі обстріли можуть мати наслідки для всієї країни.

Як реагують місцеві

Варто розуміти, що великі підприємства вже давно частково релокували свої виробництва. Тому завдання ударів по них вже не має такого ефекту, як у 2022 році. "Мотор Січ" обстрілюють не вперше, щоб знищити там цінне обладнання чи спеціалістів.

Перша реакція місцевих – це шок, адже є велика кількість загиблих. До того ж цими вулицями щодня ходять люди. Я проїжджав там за 2 години до обстрілу. Тому всі розуміють, що за таких умов немає гарантій, що саме ти не будеш наступною жертвою,

– підкреслив Сергій Лишенко.

Але зараз у місті залишилися, як правило, ті люди, які не планують виїжджати. Адже ті, хто хотіли виїхати чи бачили ризики для проживання, зробили це ще в 2022 чи в 2023 роках.

Який стан поранених

Серед госпіталізованих 10 людей перебувають у критичному стані. Ця цифра не змінюється з вечора 8 січня. Їм надають допомогу медики.

Крім того, всі зауважують чітку та злагоджену роботу медиків, їхню співпрацю з поліцією та ДСНС. Це дозволяло оперативно надавати допомогу, розподіляти постраждалих по медичних закладах, тому що одна лікарня не могла прийняти таке навантаження,

– наголосив депутат Запорізької обласної ради.

Нагадаємо росіяни вдарили КАБами по найбільшому промисловому підприємстві міста в час, коли працівники виходили з роботи. Пошкоджено 4 адмінбудівлі, близько 30 машин і трамвай. Є багато поранених, серед яких 13-річна дитина.

У Кремлі традиційно спробували перекласти відповідальність на Україну та звинуватили в трагедії українську ППО. Страшні кадри обстрілу назвали фейком, а удар по цивільних – "роботою по військових об'єктах ЗСУ".