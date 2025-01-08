Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації. В такий спосіб Кремль хоче перекласти відповідальність за вбивство мирних жителів на Україну.

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Як росіяни "виправдовують" атаку на Запоріжжя

Росія відреагувала на власну атаку по Запоріжжю 8 січня, внаслідок якої загинули 13 осіб, цинічно звинувативши у трагедії українську ППО.

Як Росія намагається "виправдати" атаку на Запоріжжя / Фото ЦПД

Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, російська пропаганда бреше про роботу української ППО,

– зазначають у повідомленні.

Як пояснюють у Центрі, в такий спосіб Росія намагається звинуватити Україну у загибелі мирних жителів у Запоріжжі.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по підприємству у Запоріжжі саме в той момент, коли люди виходили зі зміни. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей біля адміністративної частини інфраструктурного об’єкта.