Под ударом был завод "Свердлова": в ЦПД рассказали, какую продукцию на нем изготавливали

В России становится все более неспокойно. Там неизвестные беспилотные аппараты атаковали завод "Свердлова".

В Дзержинске Нижегородской области Россия ночью утром прогремели взрывы. Известно, что дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

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Изготавливал взрывчатые вещества

Руководитель ЦПД Андрей Ковалено рассказал, что этот завод является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Продукция, которую там изготавливали:

взрывчатые вещества – это главная продукция завода, используемая для различных видов вооружений.

Боевые заряды – боеприпасы для различных типов военной техники и вооружения.

Компоненты для ракетных топлив – производство компонентов, используемых для ракетного топлива, в частности твердотопливных ракет.

Химические компоненты – производство химических веществ для военной и промышленной сферы.

В общем, Россия заявила, что ночью ее атаковали более 100 дронов. Российские источники информируют о четырех раненых сотрудниках пожарной части, которых уже отпустили домой.