У Дзержинську Нижегородської області Росія вночі зранку пролунали вибухи. Відомо, що дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова".

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Виготовляв вибухові речовини

Керівник ЦПД Андрій Ковалено розповів, що цей завод є одним з найбільших російських підприємств, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Продукція, яку там виготовляли:

вибухові речовини – це головна продукція заводу, що використовується для різних видів озброєнь.

Бойові заряди – боєприпаси для різних типів військової техніки та озброєння.

Компоненти для ракетних палив – виробництво компонентів, що використовуються для ракетного палива, зокрема твердопаливних ракет.

Хімічні компоненти – виробництво хімічних речовин для військової та промислової сфери.

Загалом, Росія заявила, що вночі її атакували понад 100 дронів. Російські джерела інформують про чотирьох поранених співробітників пожежної частини, яких уже відпустили додому.