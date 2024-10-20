Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Що відбувається на фронті, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ситуація на Курщині залишається під контролем ЗСУ, попри спроби ворога перехопити ініціативу

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп'янському – 16 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки й Лозової.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.

Ситуація на фронті: дивіться карту

На Краматорському – 3 в районах Андріївки, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому – ворог здійснив 4 атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя й Селидового. Там російські загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.



"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового", – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту

На Курахівському – Сили оборони відбили 60 російських атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки й Катеринівки, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ.

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться карту

На Времівському – ворог здійснив 6 штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському – двічі намагався просунутись поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбулося 6 боєзіткнень в острівній зоні дельти Дніпра. Агресор успіху не мав.

На Сіверському та Гуляйпільському – ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Тим часом російська авіація б'є по своїй же території. Так, за минулу добу ворожі літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 КАБи.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії. Окрім того, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення,

– наголосили в Генштабі.

Зазначили, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем. Окрім того, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 41 автомобіль і 3 одиниці спеціальної техніки ворога.