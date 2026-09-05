Об этом "Флэш" сообщил в своем телеграм-канале.

Какие подробности о дроне, попавшем в здание СБУ, удалось установить?

По словам советника президента, дрон запустили с Донецкого направления, и он летел на высоте более 7 километров. Всего оккупанты запустили два беспилотника, один из которых удалось вовремя обезвредить.

Удалось установить, что обломки и большинство элементов дрона принадлежат российскому БПЛА "Герань-4". Заявления вражеских телеграм-каналов о том, что эта атака якобы была частью внутреннего конфликта между спецслужбами, оказались очередным фейком.



"Флэш" показал маршрут, по которому летел реактивный "Шахед" / С телеграм-канала "Флэша"

Напомним, 4 сентября Россия совершила атаку на Киев реактивными беспилотниками, один из которых повредил центральное здание СБУ на улице Владимирской. По словам Владимира Зеленского, дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины. На месте работали экстренные службы, пострадавшим оказывали необходимую помощь. После удара президент поручил подготовить ответ России.

В СБУ заявили, что поврежденное в результате российской атаки здание обязательно восстановят. В спецслужбе подчеркнули, что попытка нанести удар по ее руководителю не повлияла на работу ведомства, а Россия получит ответ – СБУ обещает новые спецоперации, разоблачение агентурных сетей и уничтожение российских военных.

Кроме того, в результате российской атаки повреждения получила и территория заповедника "София Киевская". В здании Консистории XVIII века выбило окна, к счастью, остальные объекты заповедника остались невредимыми. Люди на территории не пострадали, поскольку вовремя укрылись.

Украина призвала международных партнеров осудить российский удар и усилить давление на Кремль. Министр иностранных дел Андрей Сибига также обратился к ЮНЕСКО с призывом активнее реагировать на атаки России и усилить меры по защите украинских культурных памятников.