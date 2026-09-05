Про це "Флеш" написав у своєму телеграм-каналі.

Які деталі про дрон, який влучив у будівлю СБУ, вдалося встановити?

За словами радника президента, дрон запустили з Донецького напрямку, і він летів на висоті понад 7 кілометрів. Загалом окупанти випустили два безпілотники, один із яких удалося вчасно знешкодити.

Вдалося встановити, що уламки та більшість елементів дрона належать до російського БпЛА "Герань-4". Заяви ворожих телеграм-каналів про те, що ця атака нібито була частиною внутрішнього конфлікту між спецслужбами, виявилися черговим фейком.



"Флеш" показав маршрут, яким летів реактивний "Шахед" / З телеграм-каналу "Флеша"

Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Київ реактивними безпілотниками, один із яких пошкодив центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській. За словами Володимира Зеленського, дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України. На місці працювали екстрені служби, постраждалим надавали необхідну допомогу. Після удару президент доручив підготувати відповідь Росії.

У СБУ заявили, що пошкоджену внаслідок російської атаки будівлю обов'язково відновлять. У спецслужбі наголосили, що спроба вдарити по її керівнику не вплинула на роботу відомства, а Росія отримає відповідь – СБУ обіцяє нові спецоперації, викриття агентурних мереж і знищення російських військових.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала й територія заповідника "Софія Київська". У будинку Консисторії XVIII століття вибило вікна, на щастя інші об'єкти заповідника залишилися неушкодженими. Люди на території не постраждали, оскільки вчасно пройшли до укриттів.

Україна закликала міжнародних партнерів засудити російський удар і посилити тиск на Кремль. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також звернувся до ЮНЕСКО із закликом активніше реагувати на атаки Росії та посилити заходи із захисту українських культурних пам’яток.