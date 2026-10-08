"Прямо в герб": россияне нанесли удар по зданию Запорожского облсовета

Российский FPV-дрон нанес удар по зданию Запорожского облсовета, попав непосредственно в герб на фасаде. В результате попадания возникло задымление, однако пожара удалось избежать.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Запорожской ОВА.

Что известно об атаке?

Вражеский беспилотник направили непосредственно на административный объект в центре города. Сразу после удара на месте происшествия зафиксировали задымление. Однако очагов огня не возникло, поэтому пожар удалось предотвратить.

В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Здание получило точечные повреждения в зоне попадания.

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Напомним, Россия продолжает терроризировать Запорожье различным вооружением. Кроме того, усиливаются атаки по критически важным объектам в городе.

Российские войска третий день подряд атакуют мостовые переправы в Запорожье, из-за чего власти могут быть вынуждены дольше ограничивать движение между берегами города. После предыдущих ударов коммунальщикам удавалось восстанавливать проезд примерно за два часа, однако новые попадания могут затруднить ликвидацию последствий.

Этой ночью Вантовый мост полностью перекрыли, чтобы проверить работу городской логистики без этой переправы. В настоящее время власти рассматривают возможность реверсивного движения, дополнительного регулирования на сложных участках и ограничений для крупногабаритного транспорта, а основной поток грузовиков планируют перенести на вечер и ночь.