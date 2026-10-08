Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Запорізької ОВА.

Що відомо про атаку?

Ворожий безпілотник спрямували безпосередньо на адміністративний об'єкт у центрі міста. Одразу після удару на місці події зафіксували задимлення. Втім, осередків вогню не виникло, тому пожежі вдалося запобігти.

Унаслідок інциденту ніхто з громадян не зазнав травм. Споруда зазнала точкових пошкоджень у зоні влучання.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи загрозу ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія продовжує тероризувати Запоріжжя різним озброєнням. Крім того, посилюються атаки на критично важливі об'єкти у місті.

Російські війська третій день поспіль атакують мостові переправи в Запоріжжі, через що влада може бути змушена довше обмежувати рух між берегами міста. Після попередніх ударів комунальникам вдавалося відновлювати проїзд приблизно за дві години, однак нові влучання можуть ускладнити ліквідацію наслідків.

Цієї ночі Вантовий міст повністю перекрили, щоб перевірити роботу міської логістики без цієї переправи. Наразі влада розглядає реверсивний рух, додаткове регулювання на складних ділянках та обмеження для великогабаритного транспорту, а основний потік вантажівок планують перенести на вечір і ніч.