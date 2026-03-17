Россия атаковала порты и железную дорогу Украины: есть повреждения

В ночь на 17 марта оккупанты нанесли удар по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате ударов зафиксированы повреждения, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

О последствиях ночного обстрела для портовой и железнодорожной инфраструктуры сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Где зафиксировали повреждения?

Известно, что на юге страны в результате удара была поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.

На Сумщине вражеские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате удара возник пожар в вагоне нерабочего парка, который оперативно ликвидировали спасатели. Работники на момент атаки находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Сейчас на местах работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.

Последствия атаки на критическую инфраструктуру Украины

Что известно о последствиях ночной атаки?