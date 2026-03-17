Россия атаковала порты и железную дорогу Украины: есть повреждения
- Россия нанесла удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины, повреждены баржа и хозяйственные постройки порта на юге страны.
- На Сумщине атака беспилотников вызвала пожар в вагоне, который вовремя ликвидировали, пострадавших нет.
В ночь на 17 марта оккупанты нанесли удар по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате ударов зафиксированы повреждения, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
О последствиях ночного обстрела для портовой и железнодорожной инфраструктуры сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Где зафиксировали повреждения?
Известно, что на юге страны в результате удара была поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.
На Сумщине вражеские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате удара возник пожар в вагоне нерабочего парка, который оперативно ликвидировали спасатели. Работники на момент атаки находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.
Сейчас на местах работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.
Последствия атаки на критическую инфраструктуру Украины / Фото Министерство развития общин и территорий Украины
Что известно о последствиях ночной атаки?
В ночь на 17 марта Россия запустила 178 беспилотников, из которых часть удалось сбить или подавить. К сожалению, зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА фиксировали на 12 локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.
С утра в Запорожье раздавались взрывы. Оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты". Известно, что травмы получили 8 человек. В частности, шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести.
Одесская область также стала целью оккупантов. Под удар попала южная часть региона. Известно о повреждении объектов энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Из-за атаки есть перебои с электроснабжением.