Россия нанесла удар по топливной инфраструктуре Житомира: вспыхнул масштабный пожар

Российские войска в очередной раз провели атаку на топливную инфраструктуру Житомирской области. Под ударом оказался объект в Житомире.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что известно об атаке на Житомирскую область?

Оккупанты продолжают терроризировать гражданскую инфраструктуру в регионах Украины. После удара по топливной инфраструктуре Житомирской области на месте возник пожар. К ликвидации последствий оперативно привлекли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые смогли локализовать возгорание.

На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало. Соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства вражеской атаки.

Отметим, что в Коростенском районе Житомирской области запрещена работа всех автозаправочных станций во время воздушной тревоги. Такое решение было принято из-за участия российских атак по топливной инфраструктуре. Сотрудники АЗС во время тревоги обязаны прекращать работу и эвакуироваться вплоть до ближайших укрытий.

Последние атаки врага по топливной инфраструктуре Украины

23 июля российские войска нанесли удар по Сумам, попав в автозаправочную станцию. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и, несмотря на сложную ситуацию, локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Утром 15 июля оккупанты атаковали автозаправочную станцию ​​в Малинской общине Житомирской области. По предварительным данным, пострадали два человека, которых госпитализировали. На месте работали спасатели и экстренные службы, ликвидировавшие последствия удара.

Кроме того, в начале июля россияне повредили не менее 12 автозаправочных станций в Харькове и области, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру.