Россияне атаковали жилые дома в Житомирской области: возникали пожары
- Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Житомирской области, возникли пожары.
- Ранее в Овруче сообщали об обесточивании, а местные каналы сообщали о движении ударных дронов и взрывах.
Российская армия в ночь на 17 апреля атаковала гражданскую инфраструктуру и жилые дома Житомирской области. Из-за этого возникло возгорание.
Соответствующую информацию сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.
Какие последствия российской атаки?
По данным местных властей, в результате российской атаки вспыхнул пожар в частном доме и хозяйственной постройке. Возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших из-за обстрела нет.
Спасибо нашим героям без оружия за профессионализм и готовность прийти на помощь в любых условиях,
– написал Виталий Бунечко.
Что этому предшествовало?
Незадолго до этого городской голова Овруча Иван Коруд сообщал об атаке на инфраструктуру общины, в результате чего были обесточивания. В сообщении городского совета призвали всех местных находиться в укрытиях.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций – обеспечить пребывание работников в защитных сооружениях. Призываем жителей общины без необходимости не выходить на улицу и соблюдать правила безопасности,
– писали там.
Заметим, что ориентировочно в 06:35 местные телеграмм-каналы сообщали о движении не менее 5 ударных беспилотников в направлении Овруча. Уже в 07:13 появилась первая информация о взрывах в этом районе.
Какие области были под ударом?
- Россия атаковала Харьковскую область, повреждено здание областного психоневрологического дома-интерната. Также пострадали многоквартирные дома, хозяйственные помещения, энергосети и прочее.
- В Одесской области россияне обстреляли портовую, транспортную и жилую инфраструктуру. На нескольких локациях, в частности на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, их ликвидировали.
- Всего ночью россияне запустили 172 ударных беспилотники и одну баллистическую ракету. Силы ПВО сбили или обезвредили 147 беспилотников, однако есть попадание баллистической ракеты и по меньшей мере 20 дронов.