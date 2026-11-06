Последствия ощутили даже в Киеве: враг совершил атаку на энергетический объект в Житомирской области

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Житомирской общине. На месте атаки работают ремонтные бригады.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно об атаке на энергообъект?

В результате российской атаки 6 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают ремонтные бригады, которые устанавливают масштабы повреждений оборудования.

Специалисты также определяют, какие меры необходимо принять для восстановления энергоснабжения. Информацию об ориентировочных сроках ремонтных работ обещают сообщить позже – после завершения экспертной оценки.

В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева. На станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы.

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Напомним, самая сложная ситуация с восстановлением энергоснабжения после российских атак в настоящее время наблюдается в Киеве. Как заявил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, посвященного последствиям ударов по энергетической инфраструктуре, жители столицы и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

Ситуацию осложнили не только российские атаки, но и несвоевременное выполнение решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону. Правительство оказывает дополнительную помощь для восстановления энергетики, в частности обеспечивает необходимым оборудованием.

Также Украина договорилась с Германией и Испанией о поставках генераторов, кабелей и другого оборудования. В ходе совещания обсудили ситуацию в ряде регионов, в частности в Днепре, Харькове, Одессе, на Полтавщине, Черкасщине и Житомирщине, а также привлечение дополнительных ремонтных бригад.

Кроме того, к восстановлению энергетической инфраструктуры привлекаются подразделения ВСУ, а работникам энергетической, коммунальной, железнодорожной и водоснабжающей сфер предусмотрены ежемесячные доплаты за ликвидацию последствий российских ударов.