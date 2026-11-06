Наслідки відчули навіть у Києві: ворог атакував енергетичний об'єкт на Житомирщині

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Що відомо про атаку на енергооб'єкт?

Унаслідок російської атаки 6 листопада пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Наразі на місці працюють ремонтні бригади, які встановлюють масштаби пошкоджень обладнання.

Фахівці також визначають, які заходи необхідно провести для відновлення енергопостачання. Інформацію про орієнтовні терміни ремонтних робіт обіцяють повідомити згодом – після завершення експертної оцінки.

У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва. На станціях, де є така можливість "Київводоканал" перемикає живлення на генератори.

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Нагадаємо, найскладніша ситуація з відновленням енергопостачання після російських атак наразі залишається в Києві. Як заявив Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо наслідків ударів по енергетичній інфраструктурі, жителі столиці та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та води.

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Ситуацію ускладнили не лише російські атаки, а й невиконання вчасно рішень на міському рівні щодо підготовки до опалювального сезону. Уряд надає додаткову допомогу для відновлення енергетики, зокрема забезпечує необхідним обладнанням.

Також Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією про постачання генераторів, кабелів та іншого устаткування. Під час наради обговорили ситуацію в низці регіонів, зокрема в Дніпрі, Харкові, Одесі, на Полтавщині, Черкащині та Житомирщині, а також залучення додаткових ремонтних бригад.

Крім того, до відновлення енергетичної інфраструктури залучають підрозділи ЗСУ, а працівникам енергетичної, комунальної, залізничної та водопостачальної сфер передбачили щомісячні доплати за ліквідацію наслідків російських ударів.